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Gaziantep FK, Brayan Riascos ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Brayan Riascos ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Kolombiyalı forvet Brayan Riascos ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Kulüp, Riascos'a katkıları için teşekkür ederken, futbolcuya kariyerinde başarılar diledi.

Gaziantep FK, Brayan Riascos ile yollarını ayırdı
16.01.2024 - 13:12,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kolombiyalı futbolcu, sezon başında Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv'den kiralanmıştı.

Kaynak: AA
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