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Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif - Son Dakika

Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

08.01.2022 12:25
Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Profosyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."


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Fatih Karagümrük, Koronavirüs, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif - Son Dakika
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