Gaziantep FK'da olağanüstü seçimli genel kurul 5 Kasım'da stadyumda toplanacak - Son Dakika
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Gaziantep FK'da olağanüstü seçimli genel kurul 5 Kasım'da stadyumda toplanacak

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Gaziantep FK, olağanüstü seçimli genel kurulun 5 Kasım 2026'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda toplanmasına karar verdi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 12 Kasım 2026'da çoğunluk aranmadan aynı stadyumda yapılacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Gaziantep ekibi, olağanüstü seçimli genel kurulun 5 Kasım 2026 2026 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 12 Kasım 2026 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.

Gaziantep FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulu, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin, spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç genel kurul toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
Gaziantep FKGaziantepFutbolGüncelSporSon Dakika

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