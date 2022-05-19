Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

19.05.2022 18:15
Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 38. haftasında yarın akşam sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 38. haftasında yarın akşam sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Gaziantep ekibi, akşam saatlerine doğru yaptığı antrenmanla bu sezonun son çalışmasını yapmış oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 38. haftasında yarın akşam sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK Tesisleri'nde saat 16.30'da başlayan ve Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan sezonun son antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Sezonun son antrenmanını tamamlayan Gaziantep ekibi, yarın akşam saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak maç için kampa girdi. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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