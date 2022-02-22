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Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama

22.02.2022 13:56
Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Halil İbrahim Pehlivan'ın sol arka adalesinde yırtık meydana geldi.

Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayak dizinde ağrı hisseden ve maça devam edemeyen Hamza Mendyl'de ise yapılan tetkiklerin ardından dış menisküsünde yırtık tespit edildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Stankovski'nin de sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmaya bağlı olarak bağlarında yırtık meydana geldi.

Söz konusu oyuncuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Halil İbrahim Pehlivan, Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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