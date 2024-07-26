Gaziantep FK, Düzce'de kamp çalışmalarına devam ediyor

Spor

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Gaziantep ekibi, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular ısınma, koşu, kanat organizasyonları, şut ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını bu akşam ve yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.