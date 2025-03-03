Gaziantep FK - Eyüpspor: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK - Eyüpspor: İlk Yarı Golsüz Geçti

Gaziantep FK - Eyüpspor: İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor ile golsüz eşitlikle devreyi kapattı.

03.03.2025 17:10
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu'nun topu sola çekip yaptığı vuruşu kaleci Berke son anda kornere çeldi.

4. dakikada Gaziantep FK'nın sol köşeden Maxim ile kullandığı kornerde topa iyi yükselen Husic'in kafa vuruşunu kaleci Berke direk dibinden çeldi.

6. dakikada Ampem'in pasıyla ceza sahasına giren Yalçın Kayhan'ın yerden uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı gitti.

8. dakikada ceza sahası sağından sıfıra inen Duabin'in yerden pasına kale önünde Okereke'nin dokunuşu az farkla auta çıktı.

29. dakikada Emre Mor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

38. dakikada sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

45. dakikada Halil Akpunar'ın ceza yayı gerisinden etkili kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Badoo Ndiaye, Quentin Duabin, Deian Sorescu, Maxim, Christopher Lungoyi, David Okereke, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Halil Bağcı, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Semih Güler, Kenan Kodro, Emmanuel Boateng, Salem Mbakata, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Eyüpspor: Berke Özer, Dorukhan Toköz, Ruben Vezo, Luccas Claro, Umut Meraş, Taras Stepanenko, Yalçın Kayhan, Emre Mor, Prınce Ampem, Halil Akpunar, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Emre Akbaba, Hüseyin Maldar, Umut Bozuk, Erdem Çalık, Tayfur Bingöl, Hamza Yiğit Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Yalçın Kayhan, Emre Mor (Eyüpspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Eyüpspor: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

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