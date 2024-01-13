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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından maçın son taktik çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
13.01.2024 - 20:07,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA
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