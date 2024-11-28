Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam etti.

28.11.2024 17:18
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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