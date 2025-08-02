Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazır

Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazır
02.08.2025 20:21
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İsmet Taşdemir, Galatasaray'la maçı kazanmak istediklerini açıkladı. Taraftar desteği önemli.

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligin ilk haftasında oynanacak olan Galatasaray maçını hak ederek kazanmak istediklerini söyleyerek, "Galatasaray maçında taraftarlarımızın desteğiyle hak ederek galip gelmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Yaz döneminde tamamlanan 2 ayrı kamp döneminin ardından Galatasaray maçı hazırlıklarına odaklandıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımın son durumu, transfer çalışmaları, Galatasaray maçı ve ligdeki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İyi bir çalışma dönemi geçti bizim için, iyi çalıştık"

Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Yaklaşık 1 ay kamp yaptık. 1 Temmuz'da Belgrad'da başlayan kampımızı 29 Temmuz'da Kayseri'de noktaladık. Bugün burada maç haftasına girip çalışmalara başladık. İyi bir çalışma dönemi geçti bizim için, iyi çalıştık" dedi.

"Bazı mevkilerde eksiklerimizi tamamlayamamamızın sıkıntısını yaşıyoruz"

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Taşdemir, "Bazı mevkilerde eksiklerimizi tamamlayamamamızın sıkıntısını yaşıyoruz. Ufak tefek bölgelerde sıkıntılarımız var, onları gideremedik. Anlaştığımız bir oyuncumuz son anda kulübünden dolayı iptal oldu. Genel anlamda takımın çalışması, isteği arzusu coşkusu çok iyi. İnşallah bu lige de sirayet eder. Sezon içinde de bu beklediğimiz, arzuladığımız performansı yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçında taraftarlarımızın desteğiyle hak ederek galip gelmek istiyoruz"

Ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçı ile ilgili de konuşan ve hak ederek kazanmak istediklerini söyleyen Taşdemir, "İlk maç rakipten bağımsız içeride oynamamız bizim için önemli. Taraftarımızla beraber oynamamız bizim için önemli. Onların desteğini alarak son 3 senenin şampiyonu ile oynamak bizim için önemli. Tabii ki zor maç. Her maç bizim için zor. Sezon başı daha iyi hazırlanan takım mutlaka galip gelecektir. Biz de hak ederek galip gelmek istiyoruz. Taraftarın desteğiyle galip gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz"

Gaziantep FK'da görev aldığı için mutlu olduğunu belirten ve hedefleri ile ilgili soruya cevap veren Taşdemir, "Benim de kendimce hedeflerim var. Kendi açımdan son 4 senede yakaladığımız 3 şampiyonluk, 1 kaybedilmiş final var. Akabinde Gaziantep FK'da çalışmak bizim için önemli bir basamak. Burası çok özel, güzel bir kulüp. Burada başarılı olmak istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirip iyi bir sezon geçirmek, keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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