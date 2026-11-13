Gaziantep FK, Gençlerbirliği hazırlığını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdü

Gaziantep FK, Gençlerbirliği hazırlığını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki 1 saat 20 dakikalık antrenmana milli takım kamplarındaki Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Milli takımlarının kampında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?