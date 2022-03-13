Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

13.03.2022 14:15
Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Giresun'a hareket etti.

Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır
Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Giresunspor maçına hazır - Son Dakika


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