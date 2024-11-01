Gaziantep FK, Göztepe\'yi 2-1 Geçti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig 11. hafta açılış maçında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Victor Hugo'nun dönerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
57. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Lungoyi'nin sert şutu yakın direğin dibinden dışarı gitti.
64. dakikada sol kanattan Tjanic'in pasla kullandığı serbest vuruşta topu alan Ahmed Ildız'ın çaprazdan uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
68. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Matsuki'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunu Dioudis ayaklarıyla çeldi.
74. dakikada Matsuki'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan da Silva'nın yerden tek vuruşunu kaleci Dioudis kontrol etti.
76. dakikada sağ kanattan sol kanada atılan uzun topla ceza sahası çaprazında buluşan Lungoyi'nin sağa çekerek uzak köşeye çektiği şut filelerle buluştu. 1-1
80. dakikada ceza sahasında Halil Dervişoğlu'nun Nazım Sangare'nin müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Deian Sorescu'nun sağ köşeye yerden vuruşu kalecinin ellerinin altından filelerle buluştu. 2-1
90+5. dakikada sağ kanattan kale önüne atılan yerden uzun pasa altıpas içerisinde Matsuki'nin bomboş durumdaki vuruşu üstten auta çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Bora Özkara, Suat Güz
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Mustafa Eskihellaç (Salem M'Bakata dk. 90), Ertuğrul Ersoy (Kenan Kodro dk. 71), Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, N'Diaye, Kacper Kozlowski (Cyril Mandouki dk. 85), Christopher Lungoyi, Maxim (Mirza Cihan dk. 71), Halil Dervişoğlu (Qentin Duabin dk. 85)
Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Enric Saborit, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Göztepe: Mateusz Lis, Nazım Sangare (Lasse Nielsen dk. 87), Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter (İsmail Köybaşı dk. 84), Djalma Silva, Ahmed Ildız (Novatus Miroshi dk. 84), Victor Hugo (Taha Altıkardeş dk. 85), David Tijanic, Juan Santos da Silva, Datro Fofana (Kuryu Matsuki dk. 59)
Yedekler: Arda Özçimen, İzzet Furkan Malak, Ogün Bayrak, Romulo, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Lungoyi (dk. 76), Deian Sorescu (dk. 81 pen.) (Gaziantep FK), Ahmed Ildız (dk. 64) (Göztepe)
Sarı kartlar: Sokratis Dioudis, N'Diaye (Gaziantep FK), Datro Fofana, Matsuki (Göztepe) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti - Son Dakika
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