Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu\'nu Kırdı

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Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transferin kapanmasına kısa süre kala hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, Galatasaray'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli forvet Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ve oyuncunun kendisi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Halil Dervişoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP