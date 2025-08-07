Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman taktik çalışmalarla son buldu.
Takımla birlikte ilk antrenmanına katılan yeni transfer Nazım Sangare'ye, takım arkadaşları tarafından hoş geldin karşılaması yapıldı.
Gaziantep FK Hazırlıklarını Tamamladı
