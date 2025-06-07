Gaziantep FK İç Sahada En Az Gol Yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK İç Sahada En Az Gol Yedi

07.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig 2024-2025 sezonunda iç sahada 14 gol yiyerek en az gol yiyen takım oldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda iç sahada en az gol yiyen (14) takım oldu.

Süper Lig'de 6. sezonunu tamamlayan Gaziantep FK, bu sezon iç sahada oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Evinde rakip fileleri 24 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gol görerek Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takım olmayı başardı.

Taraftarı önünde oynadığı 7 maçta kalesini gole kapatan Gaziantep FK, 5 karşılaşmayı ise gol atamadan bitirdi.

Konuk ettiği Fenerbahçe'nin 3, Kasımpaşa'nın ise 2 golüne engel olamayan Gaziantep ekibi, sahasındaki diğer 9 maçta rakiplerinden birer gol yedi.

Güneydoğu ekibinden sonra iç sahada en az gol yiyen takım, 15 golle şampiyon Galatasaray oldu. 16 gol yiyen Göztepe ise üçüncü sırada yer aldı.

İki kaleci de aktif rol aldı

Kırmızı-siyahlılarda ilk 14 haftadaki maçların tamamında 90 dakika kaleyi koruyan Sokratis Dioudis, 15. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanınca kaleyi devralan genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Mustafa Burak Bozan, sezonun kalan 23 maçının 18'inde kaleyi korurken, iç sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 5'inde gole izin vermedi.

Yunan kaleci Dioudis ise iç sahada çıktığı 11 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

İki kaleci, söz konusu müsabakaların 3'ünde birlikte forma giydi.

İç sahadaki maçlarda kaleci Mustafa Burak 8 golü ağlarında görürken, Dioudis ise 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'den bu yana taraftarı önünde en az gol yediği sezonu geride bıraktı.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de iç sahada attığı ve yediği gollerin karnesi şöyle:

SezonMaçAttığı GolYediği Gol
2019-2020173021
2020-2021203724
2021-2022193517
2022-202318*1737
2023-2024192225
2024-2025182414
*Gaziantep ekibi 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2022-2023 sezonunun 23. haftası itibarıyla ligden çekilmiş ve devam eden haftalarda hükmen 3-0 mağlup sayılmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, gaziantep, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK İç Sahada En Az Gol Yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı "Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı

10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
10:12
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
17:05
Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kanı daireleri bastı
16:50
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
15:55
Filenin Sultanları, Tayland’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’nde ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
15:38
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
15:36
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
15:18
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
15:06
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 12:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK İç Sahada En Az Gol Yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.