Gaziantep FK ile Başakşehir arasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK ile Başakşehir arasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı

Gaziantep FK ile Başakşehir arasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK evinde Başakşehir ile karşılaşıyor.

24.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 30 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK ile Başakşehir arasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK ile Başakşehir arasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement