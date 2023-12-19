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Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. - Son Dakika
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Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Gaziantep FK, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı ancak Adana Demirspor, 71. ve 73. dakikalarda attığı gollerle beraberliği sağladı.

Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.
19.12.2023 - 22:21,
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Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, M'Bakata, Gradel, Jevtovic, Markovic (Dk. 76 Riascos), Dragus (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Yusuf Erdoğan, Cisse, Semih Güler, Svensson, Stambouli, Ndiaye (Dk. 46 Michut), Emre Akbaba (Dk. 86 Tayfun Aydoğan), Belhanda (Dk. 46 Akintola), Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Nani), Niang (Dk. 46 Yusuf Barası)

Goller: Dk. 17 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 71 Emre Akbaba, Dk. 73 Akintola (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ndiaye (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 60 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Markovic'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlara gitti: 2-0.

60. dakikada Yukatel Adana Demirspor'un atağında ceza yayındaki Yusuf Barası, meşin yuvarlağı gerideki Stambouli'ye gönderdi. Stambouli'nin çektiği sert şutta kaleci Nita, topu güçlükle kontrol etti.

71. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza sahasına sokulan Akintola'nın çektiği şutta kaleci Nita'dan dönen top, Yusuf Barası'nın önüne düştü. Yusuf Barası'nın çektiği şutta Nita'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Emre Akbaba ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Yukatel Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Akintola, biraz ilerledikten sonra meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın solundan ağlarla buluşturdu: 2-2.

90. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Gradel'in ortasında Riascos şutunu çekti. Yukatel Adana Demirspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Maç, 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK ile Yukatel Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. - Son Dakika
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