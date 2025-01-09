Gaziantep FK, İstanbulspor'u 4-0 Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK, İstanbulspor'u 4-0 Geçti

Gaziantep FK, İstanbulspor\'u 4-0 Geçti

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

09.01.2025 20:11
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Diarra'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

66. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Emir Kaan, sol çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Mustafa Burak gole izin vermedi.

70. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahasından şutunda kaleci Mustafa Burak topu kontrol etti.

72. dakikada Maxim'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu kale önünde Ogün tamamladı ancak top üstten auta çıktı.

86. dakikada ceza sahasında Halil'in kale önüne pasına Maxim dokundu kaleciden dönen topu Eren Erdoğan filelerle buluşturdu. 2-0

88. dakikada ceza sahasında Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Kodro yerden topu ağlara gönderdi. 3-0

90. dakika ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Kodro'nun vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 4-0

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Duymaz, Salih Burak Demirel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Bruno Viana, Cyril Mandouki, Deian Sorescu (Salem Mbakata dk. 69), Qentin Duabin (Ertuğrul Ersoy dk. 84), Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp (Maxim dk. 69), Mirza Cihan (Eren Erdoğan dk. 84), Christopher Lungoyi (Halil Dervişoğlu dk. 76), Kenan Kodro

Yedekler: Halil Bağcı, Arda Kızıldağ, Ali Ablak, Çağan Taş, Eren Çakır

Teknik Direktör: Selçuk İnan

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Michael Ologo, Fatih Tultak (Okan Erdoğan dk. 46), Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya (Modestas Vorobjovas dk. 63), Dijlan Aydın (Florian Loshaj dk. 77), David Sambissa (Emir Kaan Gültekin dk. 63), Kerem Şen, Jackson (Diarra dk. 46), Yusuf Ali Özer

Yedekler: İsa Doğan, Racine Coly, Kubilay Sönmez, Özcan Şahan, Demir Memmerci

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Kenan Kodro (dk. 24, dk. 88 ve 90) Eren Erdoğan (dk. 86) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Bruno Viana (Gaziantep FK) Jackson, Okan Erdoğan, Vorobjovas (İstanbulspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, İstanbulspor'u 4-0 Geçti - Son Dakika

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