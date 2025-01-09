Gaziantep FK, İstanbulspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK, İstanbulspor'u 4-0 Yendi

Gaziantep FK, İstanbulspor\'u 4-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

09.01.2025 20:47
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Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Daubin (Dk.84 Ertuğrul Ersoy), Furkan Soyalp (Dk.68 Maxim), Lungoyi (Dk.75 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mandouki, Mirza Cihan (Dk.84 Eren Erdoğan), Sorescu (Dk. 68 M'Bakata), Kenan Kodro, Ogüz Özçiçek, Ömürcan Artan, Bruno

Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Okan Erdoğan), Michael Ologo, Sambissa (Dk 63 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Dijlan Aydın (Dk.77 Loshaj), Kerem Şen, Muammer Sarıkaya (Dk.63 Modestas), Yusuf Ali Özer, Santos Laurentino (Dk.46 Diarra)

Goller: Dk. 24, 86 ve 90 Kenan Kodro, Dk. 84 Eren Erdoğan (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 42 Santos Laurentino, Dk.60 Okan Erdoğan, Dk.79 Modestas (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. Bruno 85 (Gaziantep FK)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

4. dakikada Gaziantep FK'nın atağında Ogün Özçiçek'in ara pasında topla buluşan Furkan Soyalp'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mücahit Serbest'te kaldı.

9. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde Furkan Soyalp'ın ara pasında topu önünde bulan Kenan Kodro'nun vuruşunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere çıktı.

16. dakikada Gaziantep FK da Sorescu'nun ceza saha içerisine ara pasında topu önünde bulan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

24. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Uğur Okulları İstanbulspor'da Abdullah Dijlan Aydın'ın hatalı pasında topla buluşan Ogüz Özçiçek'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kenan Kodro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

66. dakikada Uğur Okulları İstanbulspor gole yaklaştı. Savunmanın hatasından faydalanan Emir Kaan Gültekin'in şutunda top kaleci Mustafa Burak Bozan'dan döndü.

84. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'yi çıkardı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında topla buluşan Maxim'in şutunda top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Eren Erdoğan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada Gaziantep FK, farkı 3'e çıkardı. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasına pasında topu kontrol eden Kenan Kodro'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.

90. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Ogün Özçiçek'in pasında topu önünde bulan Kenan Kodro, kendisinin 3, takımının 4'üncü golünü kaydetti: 4-0.

Gaziantep FK maçı 4-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, İstanbulspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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