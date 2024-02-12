Gaziantep FK, İstanbulspor\'u mağlup ederek 7 maç sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, 7 maç sonra galip geldi.
Süper Lig'deki son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.
Dün deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.
Dragus, takımı sırtlamaya devam ediyor
Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, dün attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. İlk defa bir karşılaşmada iki gol atan ve takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Dragus'un bir de asisti bulunuyor.
Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 9 karşılaşmada sadece Trabzonspor maçında yenilgi yaşadı.
Deian Sorescu siftah yaptı
Ara transfer döneminde Polonya Ligi takımlarından Rakow'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deian Sorescu, son 5 lig maçında görev aldı.
Dünkü karşılaşmada 89. dakikada Dragus'un yerine oyuna dahil olan Rumen futbolcu, Gaziantep FK'de ilk golünü atarak siftah yaptı.
Bu sezon İstanbulspor'a puan kaybetmedi
İstanbulspor ile şimdiye kadar ligde 4 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, bu maçlardan 2 galibiyet birer mağlubiyet ve beraberlik aldı.
Rakibini sezonun ilk yarısında evinde 2-0, ikinci yarısında ise deplasmanda 3-1 yenen Güneydoğu temsilcisi böylelikle bu sezon rakibine puan kaybetmemiş oldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.
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