Gaziantep FK, Juninho Bacuna'yı aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Wehda forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Juninho Bacuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Juninho Bacuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Bacuna'nın, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.