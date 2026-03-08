Gaziantep FK - Karagümrük: 1-1 Beraberlik

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Bartuğ'un pasıyla ceza sahası sağında topla buluşan Barış'ın yerden sert şutunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Lichnvosky'e çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-0
56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içinde topu alan Sorescu'nun rakibini geçtikten sonra plase vuruşunda kaleci Ivo Grbic, meşin yuvarlağı son andan kornere çeldi.
62. dakikada Tiago Çukur'un pasında topla buluşan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-1
74. dakikada Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda kaleci Ivo Grbic ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde Mujakic'in kafayla arkada direğe sektirdiği topa Bayo'nun vuruşda meşin yuvarlak kalenin üzerindne dışarı çıktı.
87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı güçlükle köşeden kornere gönderdi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez (Yusuf Kabadayı dk. 71), Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues (Myenty Abena dk. 20), Melih Kabasakal (Deian Sorescu dk. 46), Karamba Gassama (Nazım Sangare dk. 71), Drissa Camara (Victor Gidado dk. 58), Christopher Lungoyi, Maxim, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Filip Mladenovic, Igor Lichnvosky, Davide Biraschi (Fatih Kuruçuk dk. 45), Ricardo Esgaio, Bartuğ Elmaz, Matias Kranevitter (Shavy Babicka dk. 58), Daniele Verde ((Tiago Çukur dk. 58), Berkay Özcan, Sam Larsson (Sergio Junior dk. 58), Barış Kalaycı (Abdul Kader Kone dk. 79)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Yaya Onogo, Burhan Ersoy, Çağatay Kurukalıp, Ahmed Traore
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Maxim (dk. 53) (Gaziantep FK), Sergio Junior (dk. 62) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lungoyi, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK), Mladenovic (Fatih Karagümrük) - GAZİANTEP
