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Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 1 saat 15 dakika süren bir çalışma yapıldı. Takımın son maçta forma giyen futbolcuları ise ayrı bir program dahilinde çalıştı.

Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
20.12.2023 - 16:17,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Son oynanan Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyen futbolcular ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıkları sürdürecek.

Kaynak: AA
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