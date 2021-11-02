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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

02.11.2021 17:50
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Gaziantep, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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