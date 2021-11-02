Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

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