Gaziantep FK Kayseri\'de Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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