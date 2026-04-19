Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kampa girdi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazır - Son Dakika
