Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kampa girdi.