Gaziantep FK - Kocaelispor: İlk Yarısı 0-0 Bitti

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Rodrigues, Melih Kabasakal, Abena, Luis Perez, Ogün Özçiçek, Tayyip Talha Sanuç, Maxim, Kozlowski, Lungoyi
Kocaelispor: Jovanovic, Botond Balogh, Smolcic, Haidara, Tayfur Bingöl, Linetty, Churlinov, Samet Yalçın, Nonge Boende, Can Keleş, Petkovic
Sarı kartlar: Dk. 20 Melih Kabasakal, Dk. 37 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 22 Linetty, Dk.43 Botond Balogh (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 bitti.
16. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
24. dakikada sağ kanattan Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda yumrukladı.
30. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ogün Özçiçek'in ortasına Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
