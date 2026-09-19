Gaziantep FK, Kocaelispor karşısında ilk yarıda fırsatları harcadı, 0-0 bitti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kocaelispor karşısında ilk yarıda fırsatları harcadı, 0-0 bitti

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Gaziantep FK, Kozlowski ve Halil Dervişoğlu ile bulduğu pozisyonları gole çeviremedi; ilk yarının tek sarı kartını 37. dakikada Halil Dervişoğlu gördü.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho, Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa, Aye, Metehan Altunbaş

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu

Sarı kart: Dk. 37 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

12. dakikada Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, top kalenin solundan dışarı gitti.

17. dakikada orta alanda topu kazanan Kerim Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak soldan auta gitti.

41.? ?dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top, kafayla arka direği aşırtıldı. Meşin yuvarlakla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

43.? ?dakikada orta alanda topu kazanan Kozlowski'nin ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kaynak: AA
Halil İbrahim DervişoğluTrendyol Süper LigGaziantep FKKocaelisporFutbolSporSon Dakika

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