Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada N'Diaye'nin rakip ceza sahasına girmeden yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü.
61. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Lungoyi'nin topu sağa çekerek rakibini ekarte ettikten sonra yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
80. dakikada çalımlarla rakibini geçen Kozlowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
82. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşşan Lungoyi'nin yerden plase vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
85. dakikada Sorescu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden dışarı çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Dejan Sorescu (Mirza Cihan dk. 88), Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana (Arda Kızıldağ dk. 74), Enric Saborit, Mustafa Eskihellaç, Badou N'Diaye, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim (Quentin Duabin dk. 75), Kenan Kodro (Halil Dervişoğlu dk. 56), Christopher Lungoyi (Cyril Mandouki dk. 88)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Salem M'Bakata, İlker Karakaş, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme Sitya, Emmanuel Boateng (Umut Nayir dk. 74), Riechedly Bazoer, Alassane Ndao (Hamıdou Keyta dk. 74), Deniel Aleksic, Pedrinho, Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Ufuk Akyol, Filip Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 28), Christopher Lungoyi (dk. 61), Deian Sorescu (dk. 80) (Gaziantep FK), Alassane Ndao (dk. 12) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Halil Dervişoğlu, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), Adil Demirbağ, Bazoer (Konyaspor) - GAZİANTEP
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