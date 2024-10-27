Gaziantep FK, Konyaspor\'u 3-1 Yendi

(GAZİANTEP) - Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Gaziantep FK Süper Lig'in 10 haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaştı. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetti.
Maça hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. 13. Dakikada Alassane Ndao attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Ndao'nun golüne Ertuğrul Ersoy 28. dakikada cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
İkinci yarı Christopher Lungoyi 61. dakikada attığı golle Gaziantep FK'yı 2-1 öne geçirdi. 81. dakikada Deian Sorescu attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi. Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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