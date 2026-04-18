Gaziantep FK Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Pazartesi günü sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.
