Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarla kutladı - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarla kutladı

05.09.2022 23:30
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarla kutladı

Gaziantep FK maçı sonrasında Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı.

Gaziantep FK maçı sonrasında Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon iç sahadaki ilk galibiyeti elde etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, tribüne gidip kol kola girdi ve beraber marş söyleyerek galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarla kutladı - Son Dakika

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