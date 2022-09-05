Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon iç sahadaki ilk galibiyeti elde etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk , tribüne gidip kol kola girdi ve beraber marş söyleyerek galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarla kutladı - Son Dakika

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