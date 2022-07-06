Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti - Son Dakika

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