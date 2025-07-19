Gaziantep FK\'nın Kayseri Kampı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, orta ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.