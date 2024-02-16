Trendyol Süper Lig'de 10 golle gol krallığında 8. sırada bulunan Gaziantep FK'nin Rumen santraforu Denis Dragus, Süper Lig'in kalitesinden bahsederek gollerine devam etmek istediğini söyledi.
Dragus, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Türkiye'de kalmak istediğini aktaran Dragus, ligin 25. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını aktardı.
Rumen forvet, ligdeki 10 golünün hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"Kazanmak gerçekten önemli ama gol atarken galip geldiğimiz zaman daha mutlu oluyorum. Önemli olan takımın kazanması. Benim işim gol atmak. Önemli olan aynı performansı devam ettirip kulübün hedeflerine ulaşmak. En önemli maçlarımızdan biri Samsunspor maçı. Bizim direkt rakibimiz. İlk maçı onlara karşı kazanmıştık. Evimizde oynuyoruz, kimseden korkumuz yok. Galip gelmek istiyoruz."
Türk ligine övgü
Türk liginin oldukça başarılı işler ortaya koyduğunu anlatan Dragus, şöyle devam etti:
"Belki de dünyanın en iyi 5 liginin ardından Türkiye geliyor diyebilirim. İyi ve kaliteli bir lig. İyi oyuncular geliyor. İlk sıradan son sıraya kadar baktığımızda kaliteli oyunculara sahipler. Gerçekten güçlü bir lig. Bu ligin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanların futbola ilgisi iyi, Türkiye'de olmaktan mutluyum, inşallah devam ederim."
Dragus, ligde iniş çıkışlı bir grafiğe sahip olduklarının hatırlatılması üzerine de "Her kulüpte inişler çıkışlar olabilir. Önemli olan buna nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Biz de son haftalarda galip gelemiyorduk. İlk galibiyetimizi aldığımız için mutluyum. Takımımızın kalitesini herkese gösterdik. Takımımızın düşme potasında olmaması gerektiğini herkese gösterdik." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'nin gol kralı Dragus: 'Süper Lig'in kalitesinden bahsederek gollerime devam etmek istiyorum' - Son Dakika
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