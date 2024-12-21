Gaziantep FK'nın Türkiye Kupası Hedefi

Spor

Gaziantep Futbol Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkarak çeyrek finale kalmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor ve Erzurumspor FK ile B Grubu'nda yer aldıklarını hatırlattı.

Sezona yeni bir kadro oluşturarak başladıklarını belirterek Memik Yılmaz, takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini ifade etti.

Lig ve Türkiye Kupası'nda sergiledikleri performanstan memnun olduklarını aktaran Yılmaz, hırslı bir takıma sahip olduklarını dile getirdi.

Türkiye Kupası'nda zorlu rakiplerinin olduğunu anlatan Yılmaz, "Öncelikle takımı ve teknik heyeti kutlarım. Grup aşamasına kaldığımız için onlara teşekkür ederim. Her iki maçta da iyi oynadılar ve mücadeleyi son ana kadar bırakmadılar. Nihayetinde gruplara kalmayı başardık. Takımda oyuna giren kim olursa olsun elinden geleni yapmaya çalışıyor. Herkes takıma katkı vermek için mücadele ediyor. Bu bizi mutlu ediyor gerçekten." dedi.

"İlk hedefimiz çeyrek final"

Her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirten Memik Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz güçlü. Biz de güçlüyüz. Grupta 3 maçın 2'sini evimizde oynayacağız ve bu bizim için fırsat. İç sahada ligin en iyi takımlarından biriyiz. Ama iç sahada olsun, deplasmanda olsun bizim için fark etmez. Biz sadece galibiyet odaklı oynayacağız. Oyuncularımızın sahada elinden geleni yapacağından hiç şüphem yok. Bizi izleyen herkese seyir zevki yüksek, güzel bir futbol sergilemek istiyoruz. Rakiplerimizi yenip gruptan çıkacağımıza inanıyorum çünkü bunu yapacak oyuncu grubuna sahibiz. İlk hedefimiz çeyrek final."

İç sahada oynanan karşılaşmalarda taraftarın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Biz taraftarımızdan gerçekten büyük bir güç alıyoruz. Onların sesi ve rakibe baskısı bizi daha fazla motive ediyor. Özellikle iç saha maçlarında büyük desteklerine ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.