Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i konuk edecek

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir\'i konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i Kalyon Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep temsilcisi, 28 puanla 17. sırada bulunuyor ve RAMS Başakşehir'i yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Son 9 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Gaziantep FK, önemli bir mücadele verecek.

23.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 28 puanla 17'inci sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir'i yenip üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK, ligdeki son 9 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan alabildi.

Kaynak: AA

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