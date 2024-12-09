Gaziantep FK Rizespor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK Rizespor'u 1-0 Yendi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

09.12.2024 22:18
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın kullandığı tehlikeli serbest vuruştu top yan direğin dibinden dışarı gitti.

65. dakikada savunma arkasında sarken Okereke'nin kale önündeki Lungoyi'ye yerden tehlikeli pasını savunma son anda uzaklaştırdı.

68. dakikada orta alandan rakip ceza sahasına ilerleyen Lungoyi'nin ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

74. dakikada Gaziantep FK'lı Mustafa'nın, Taha'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla penaltı kararı iptal edildi.

90. dakikada kale alanına gönderilen uzun pasta kaleci Mustafa Burak'ın müdahale edemediği top sekerek kaleye giderken savunmada Viana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5. dakikada sol çaprazdan Olawoyin'in vuruşu kaleciden döndükten sonra sağ çaprazda boş pozisyondaki Zeqiri'nin vuruşu üstten auta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Alp

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis (Mustafa Burak Bozan dk. 46), Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Mustafa Eskihellaç, Badoo N'Diaye, Ogün Özçiçek (Cyril Mandouki dk. 80), Deian Sorescu (Qentin Duabin dk. 46), Christopher Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 71), David Okereke (Ertuğrul Ersoy dk. 88)

Yedekler: Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Maxim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Buljubasic dk. 79), Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic (Altin Zeqiri dk. 61), Dal Veresanovic (Jurecka dk. 69), İbrahim Olawoyin, David Akintola (Casper Hojer dk. 61), Rachid Ghezzal, Ali Sowe (Benhur Keser dk. 79)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Emrecan Bulut, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Okereke (dk. 4) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: N'Diaye, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Rizespor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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