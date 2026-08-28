Gaziantep FK, Rizespor'u Ağırlıyor: 4 Puan Hedefi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Rizespor'u Ağırlıyor: 4 Puan Hedefi

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Gaziantep FK, Rizespor ile evinde karşılaşacak. Maç saat 21.00'de başlayacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde çıktığı ilk karşılaşmada evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, ikinci haftada ise deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek 4 puana ulaştı.

Güneydoğu temsilcisinde, sakatlığı bulunan Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.

Rekabette önceki maçlar çekişmeli geçti

Karadeniz temsilcisiyle daha önce 12 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez mağlup oldu, 1 maç ise beraber bitti.

Bu maçlarda iki takım da birbirine 18'er gol attı.

Kaynak: AA

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