Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak

29.06.2022 15:54
Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu'da bulunan kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

İkinci antrenmanı akşam saatlerinde gerçekleştirecek olan Gaziantep temsilcisi, yarın 16: 30'da Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da
Kaynak: AA

Gaziantep, Romanya, Futbol, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
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