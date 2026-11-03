Gaziantep FK, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncuların ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.