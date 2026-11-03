Gaziantep FK, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyenler yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncuların ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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