Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende Selçuk İnan'ın imza attığı belirtildi. Gaziantep FK, yeni teknik direktörlerine hoş geldin diyerek başarılar diledi.

08.03.2024 13:05
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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