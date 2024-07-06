Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını Gaziantep'te tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan gözetiminde kulüp tesislerinde oyunculara dayanıklılıklarının ölçüldüğü "yo-yo" testi uygulandı.
Yeni sezon hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelecek.
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