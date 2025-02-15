Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Yendi

Gaziantep FK, Sivasspor\'u 2-1 Yendi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

15.02.2025 16:17
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Stat: Gaziantep

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Ndiaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Sorescu, Kozlowski (Dk. 90+1 Semih Güler), Lungoyi (Dk. 67 Kenan Kodro), Maxim (Dk.79 Boateng), Okereke, Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Daubin)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Poungouras (Dk. 27 Emirhan Başyiğit), Sonko, Alaaddin Okumuş, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan (Dk. 65 Koita), Efkan Bekiroğlu (Dk. 83 Bieganski ), Simic (Dk. 83 Bekir Turaç Böke), Manaj

Goller: Dk. 26 Manaj (Penaltıdan) (Net Global Sivasspor), Dk. 33 Kozlowski, Dk. 90 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Charisis, Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 44 Emrah Başsan, Dk. 54 Sonko, Dk. 76 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 38 Ndiaye, Dk. 90+5 Sorescu, Dk. 90+6 Semih Güler, Dk. 90+7 Lungoyi (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, sahasında Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

55. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada konuk ekip Sivasspor gole çok yaklaştı. Orta sahada Ndiaye'nin pas hatasında topla buluşan Charisis'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinde vuruşunda, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

70. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde Bruno Viana'nın kafa vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

90. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte topla buluşan Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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