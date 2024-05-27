Gaziantep FK, son 3 haftada başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu - Son Dakika
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Gaziantep FK, son 3 haftada başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu

Gaziantep FK, son 3 haftada başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasında gösterdiği başarılı performansla küme düşmekten kurtuldu. Takım, ligde kalarak taraftarlarını sevindirdi. Son 3 maçta aldığı galibiyetlerle puanını 44'e çıkaran Gaziantep FK, ligde tutunmayı başardı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki takım, 10 maçta 5 galibiyet elde etti.

27.05.2024 10:47
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasındaki başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu.

Kırmızı-siyahlı takım, istikrarsız bir grafik çizdiği ve genelde alt sıralarda yer aldığı sezonda ligde kalarak taraftarlarını sevindirdi.

Ligin 35. haftasında evinde karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, söz konusu haftayı 35 puanla 17. sırada ve düşme potasında bitirdi.

Devam eden haftada Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 37. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Güneydoğu temsilcisi, son haftada ise Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek puanını 44 yaptı.

Gaziantep FK, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle ligi tutunmayı başardı.

Selçuk İnan beşinci galibiyetini aldı

Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımın başında 10 maça çıktı.

Güneydoğu temsilcisi, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, son 3 haftada başarılı performansıyla küme düşmekten kurtuldu - Son Dakika

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