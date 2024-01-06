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Gaziantep FK, Son 6 Maçta Sadece 1 Galibiyet Alabildi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Son 6 Maçta Sadece 1 Galibiyet Alabildi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Takım, son maçlarda puan kayıpları yaşayarak zor bir dönemden geçiyor. Rumen santrfor Denis Dragus ise takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Kaptan Papy Djilobodji ise cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, Son 6 Maçta Sadece 1 Galibiyet Alabildi
06.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:12
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'ne (0-1) mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Kasımpaşa (2-4) ve Trabzonspor (1-3) maçlarını da kaybetti, Yukatel Adana Demirspor (2-2) ile berabere kaldı, VavaCars Fatih Karagümrük'ü (3-0) ise yendi.

Dün evinde oynadığı Siltaş Yapı Pendikspor maçında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi.

6 dakikada 4 puan kaybetti

Gaziantep FK, 17. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor'a karşı 71. dakikayı 2-0 önde geçerken 72 ve 73. dakikada yediği 2 golle maçtan bir puanla ayrıldı.

Dün oynanan Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında da 76. dakikaya kadar 2-0 önde olan kırmızı-siyahlı ekip, 77 ve 80. dakikada yediği gollerle yine bir puana razı oldu.

Gaziantep FK, böylelikle evinde oynadığı iki karşılaşmada 6 dakikada 4 puan kaybetti.

Dragus, takımı sırtlamaya devam ediyor

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, dün attığı golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Dragus'un bir de asisti bulunuyor.

Kaptan Djilobodji, cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de bu sezon tüm maçlarda ilk 11'de sahadaki yerini alan takım kaptanı Papy Djilobodji, mücadelenin 76. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA
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