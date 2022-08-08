Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

08.08.2022 21:47
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketinin ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Arda Kızıldağ katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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