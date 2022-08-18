Teknik direktörü Erol Bulut ve futbolcular, antrenman öncesinde 23 Yaş Altı Milli Takımı'mızla şampiyonluk yaşayan Arda Kızıldağ'ı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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