Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

30.08.2022 21:48
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde salonda yenilenme çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ve dar alanda top kapma oyunuyla tamamlandı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu arada futbolcular antrenmanda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Galatasaray, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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