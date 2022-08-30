Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde salonda yenilenme çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ve dar alanda top kapma oyunuyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Galatasaray, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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